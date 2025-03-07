Ümit Özdağ'dan, teröristbaşı Öcalan'a flaş çağrı!

46 gündür tutukluğu devam eden Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, Eski milletvekili Şamil Tayyar'ın x hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak flaş bir çağrıda bulundu.

Özdağ dün yaptığı açıklamasında teröristbaşı Öcalan'a ikinci bir çağrı yapmasını isterken, gereken çağrının yapılmaması durumunda sürecin durdurulması gerektiği açıkça vurguladı.

ŞAMİL TAYYAR NE DEDİ?

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyarx hesabından "PKK'nın Suriye kolu YPG, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği "Tüm gruplar silah bırakmalı" çağrısına uymadı. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, İsrail'e çağrı yaptı." haberini paylaşarak yorumda bulundu.

Şamil Tayyar yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"Evet. YPG Lideri Abdi Şahin, topu taca attı ve Öcalan’ın çağrısının kendilerini kapsamadığını ilan etti, DEM gibi. Fırsat bu fırsat, Netanyahu YPG’ye destek vereceklerini açıkladı. Şahin hemen cevap verdi İsrail’e: ‘Desteğinize açığız’ Sizce sorun YPG’de mi sadece? Çağrısına YPG’yi açıkça yazmayan Öcalan, bu oyunun kurucusu değil mi? Birinci çözüm sürecinden çok iyi tanıdığımız profesyonel teröristler, hiç değişmemiş. İyi oynuyorlar."

ÜMİT ÖZDAĞ'IN ÇAĞRISI

Ümit Özdağ, x hesabından yaptığı paylaşıma istinaden teröristbaşı Öcalan'a dikkat çekecek bir çağrıda bulundu.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı:

"Bu konunun hızla açığa kavuşmasının tek yolu Öcalan'ın ikinci bir açıklama ile YPG ve PJAK'a silah bırakma çağrısında bulunmasıdır. Bulunmayı reddederlerse süreç durdurulmalıdır."

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN TUTUKLANDI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdağ, 21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.