Ümit Özdağ'dan tutuklama kararı sonrası ilk paylaşım geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı.

Ümit Özdağ tutuklandı!

Adalet tutuklandı!

Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçi tutuklandı!

Açlık sınırının altında yaşayan emekliler tutuklandı!

Sığınmacı ve kaçaklarla vatanını paylaşmak istemeyen vatanseverler tutuklandı!

Terörist başı, bebek katili Öcalan serbest… — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 21, 2025

Özdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden karar sonrası ilk paylaşım yapıldı.

İşte Özdağ'ın tutuklama kararı sonrası yaptığı paylaşımda takipçilerine söyledikleri:

Ümit Özdağ tutuklandı! Adalet tutuklandı!

Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçi tutuklandı!

Açlık sınırının altında yaşayan emekliler tutuklandı!

Sığınmacı ve kaçaklarla vatanını paylaşmak istemeyen vatanseverler tutuklandı!

Terörist başı, bebek katili Öcalan serbest kalmasın diyen şehit anaları tutuklandı!

Tribünlerde "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağıran taraftarlar tutuklandı!

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye haykıran milyonlarca Atatürkçü tutuklandı. Beni tutuklayabilirsiniz ama öldürmeden susturamazsınız!