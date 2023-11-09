Ümit Özdağ'dan Yargıtay açıklaması: Ortada ciddi bir Devlet krizi vardır

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can Atalay hakkında Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyusunda bulunmasına ilişkin sert tepkilerde bulundu: "Ortada ciddi bir Devlet krizi vardır"

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'dan Yargıtay açıklaması: Ortada ciddi bir Devlet krizi vardır

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında hak ihlali kararı verip tahliye edilmesi gerektiğini açıkladıktan sonra Yargıtay'ın bu kararı tanımayıp birde üzerine AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karşın sosyal medya üzerinden Yargıtay hakkında sert bir açıklama yaptı.

Özdağ'ın açıklaması şu şekilde:

Türkiye bir DEVLET KRİZİ yaşamaktadır: Yargıtay 3.Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Şerafettin Can ATALAY hakkında aldığı karar ile Anayasayı ihlal ettiğini iddia ederek Yüksek Mahkeme’nin ihlal kararı veren üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Aynı Daire, Anayasa Mahkemesi kararını yok sayarak, ATALAY’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kendi kararını, uygulanmak üzere T.B.M.M.’ne göndermiştir.

İlk olarak; her Türk vatandaşı, temel hak ve özgürlükler ile adil yargılanma ilkesinin ihlali gibi konularda, Anayasa Mahkemesi’ne ‘Bireysel Başvuru Hakkı’na sahiptir. Anayasamızın 153. Maddesinin son fıkrasına göre, “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.”

Bu bakımdan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, Ağır Ceza Mahkemesi’ne kendi kararını göndermesi açık bir Anayasa ihlalidir. İlave olarak; sadece ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması hukukun genel ilkeleri ve hakimlik teminatına aykırıdır.

Bu haliyle anılan suç duyurusu tamamen hukuk dışıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı işleme koymadan derhal iade etmelidir. Aksi halde hak arama özgürlüğü kapsamındaki her ihlal kararı hakkında suç duyurusu yolu açılmış olacaktır.

Sonuç olarak; 3. Ceza Dairesi yapmış olduğu suç duyurusu ile Anayasa Mahkemesi’ni tanımamış, Şerafettin Can ATALAY’ın hak arama özgürlüğü kapsamındaki adil yargılanma hakkını ihlal etmiş ve böylece kendilerine tevdii edilmiş yargı yetkisini Anayasa ve hukukun temel ilkelerine aykırı kullanmışlardır. Ortada ciddi bir devlet krizi vardır.

Bu krizin çözümü için, kuvvetler ayrılığı ilkesi kapsamında her merciin hukuka saygılı olması ve Anayasa Mahkemesi kararının esas alınması gerekmektedir. Anayasamızın savunması Giriş bölümünde bütün yurttaşlara bir görev olarak verilmiştir.

Zafer Partisi, Anayasal düzene saygı duyan bütün siyasi partilere, barolara, üniversitelere ve yurttaşlarımıza Anayasamızı savunma görevini hatırlatmayı görev bilir.

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