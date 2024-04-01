Ümit Özdağ'dan yerel seçim sonrası ilk açıklama

Serhat Ağa
Ümit Özdağ'dan yerel seçim sonrası ilk açıklama
Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından gözler seçime katılan parti liderlerinin açıklamalarına çevrildi. Zafer Partisi 1.74 oy olarak ülkedeki 7. parti oldu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, seçim sonrasındaki ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Seçim sonucunda vatandaşların yüzde 37.76’sı tercihini CHP’den yana kullandı. Seçim öncesinde özellikle sosyal medyada çok aktif olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın seçimlerde nasıl sonuç alacağı herkes tarafından merak konusu olmuştu.

Seçim sonuçlarına göre Zafer Partisi ülke genelinde yüzde 1.74 oy aldı. İyi Parti’nin ardından gelen Zafer Partisi 7. sırada yer aldı.

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Alınan sonuçlar doğrultusunda gözler Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ’a çevrildi. Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ümit Özdağ, partisinin istedikleri patlamayı yapamadıklarını belirtti. Bununla beraber tek başına iki seçim geçirdiklerini ve oylarını 1 milyonun üzerinde konsolide ettiklerini belirtti.

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Özdağ’ın seçim sonrası ilk açıklaması şu şekilde:

Evet, bu seçimlerde Oylarımızı istediğimiz gibi bir patlamaya götüremedik. Ancak büyük ölçüde yerel seçim dinamiklerine rağmen muhafaza ettik. Artık tek başına iki seçim geçirmiş, 1 milyonun üstünde oyu konsolide etmiş bir Zafer Partisi var.

Ve Türkiye erken genel seçime yürürken biz eksiklerimizi hızla tamamlayarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zafer Partisi’ne oy veren bütün seçmenlere tek tek teşekkür ediyorum. Çocuklarınıza bir GÖÇMENİSTAN devretmemek için elinizden geleni yaptınız.

Keza Zafer Partisi’nin bütün il ve ilçe başkan ve teşkilatlarına olağanüstü AZ imkanlar ile fedakarca çalıştığınız için teşekkür ediyorum.

Ve Zafer Partisi’nin değerli adayları, eşitsiz şartlar altında başarı ile yürüttüğünüz kampanya için teşekkür ediyorum.

Atatürk’ün izinde vatanızı ve ailemizi kararlılık ile savunmaya devam edeceğiz

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