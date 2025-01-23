Ümit Özdağ'ın ardından Hüseyin Baş’a da dava!

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Ümit Özdağ'ın ardından Hüseyin Baş’a da dava!

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine 500 bin TL’lik tazminat davası açtığını duyurdu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine 500 bin TL’lik tazminat davası açtığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X’den paylaşım yapan Baş, “Güne yeni bir tebligatla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bana 500 bin TL manevi tazminat davası açmış” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ümit Özdağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Özdağ, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

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