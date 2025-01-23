Ümit Özdağ'ın ardından sıradaki 2 ismi açıkladı! Derin konuların yazarı Fehmi Koru 'büyük turp'ların peşine düştü

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve son olarak Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, tutuklanmıştı. Siyasi muhaliflere yapılan tutuklamalar sonrası Ankara’nın derin konularının yazarı Fehmi Koru, bunun sınırlı kalmayacağının altını çizerken, “Daha büyük turp ne olabilir? Ekrem İmamoğlu mu, yoksa Mansur Yavaş mı? Tartışmalarda bu iki isim geçiyor; birinden biri olabilirmiş…” dedi.

KORU: SINIRLI KALMAYACAK

Siyasette gündem, tutuklamalar oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve son olarak Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, tutuklanmıştı. Tutuklamaların ardından devam mı gelecek mi? sorusu merak edilmeye başlandı. Derin konuların yazarı Fehmi Koru, yeni köşe yazısında konuya ilişkin bomba kulis bilgilerini paylaştı. Koru, “Herhalde tutuklamalar bu kadarla sınırlı kalmayacak; cezaevleri siyasilere ikinci adres olacak…” dedi.

“BİRİNDEN BİRİ OLABİLİRMİŞ…”

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözünü hatırlatan Koru, ‘Daha büyük turp ne olabilir?’ sorusuna “Ekrem İmamoğlu mu, yoksa Mansur Yavaş mı? Tartışmalarda bu iki isim geçiyor; birinden biri olabilirmiş…” bilgilerini aktardı.

PEŞ PEŞE SİYASİ İSİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gibi pek çok siyasi isim hakkında soruşturma açılmıştı. Bu soruşturmaların, İstanbul Başsavcılığı tarafından yapılması ise dikkat çekti.