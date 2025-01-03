Ümit Özdağ'ın paylaştığı video izleyenleri gözyaşına boğdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın sosyal medyada paylaştığı videoda konuşan bir vatandaşın sözleri izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ' Teröristbaşı Öcalan' çıkışıyla başlayan ve dün DEM Part) MHP'yi Bahçeli'yi ziyaretiyle devam eden sürece tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Özdağ, “Pazarda Cumhur ittifakı’nın yüksek fiyatlarına, düşük zamlarına ve Öcalan/PKK’ya affa büyük öfke var” notunu düştü.

Pazarda vatandaşın nabzını tutan Özdağ’ın videosunda konuşan bir vatandaşın söyledikleri ise dikkat çekti.

Elazığ’da morg görevlisi olduğunu belirten bir vatandaş, “120 tane şehit cenazesi kefenledim. Allah’ını peygamberini seviyorsan diren hocam. Kolsuza kol, ayaksıza ayak yaptım. Yüzünün yarısı yoktu, omzunun öbür tarafına çevirdim ailesi görmesin diye. Ama adam gelmiş ‘Meclis’e konuş’ diyor” dedi.

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