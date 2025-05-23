Ümitcan Uygun’un yargılandığı davada yeni gelişme: Keşif talebine ret

‘Aleyna Çakır’ ismiyle bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020 tarihinde Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Esen’in sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, daha önce kendisine şiddet uyguladığına dair görüntüler, ölümünden kısa bir süre sonra sosyal medyada ortaya çıkmıştı. Bornoz askısıyla kendini kapıya asarak hayatına son verdiği belirtilen Esen’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, Ümitcan Uygun polis tarafından gözaltına alınmış, ancak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda Ümitcan Uygun hakkında dava açılmıştı.

MAHKEME SÜRECİ VE SUÇLAMALAR

Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Ümitcan Uygun ‘intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ suçundan 10 yıla kadar, ‘eziyet etme’ suçundan ise 8 yıla kadar olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezası talebiyle yargılanıyor. Başka bir dava nedeniyle hükümlü olan Ümitcan Uygun, davanın ikinci duruşmasına katıldı. Duruşmada, Sema Esen’in ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

TANIK İFADELERİ VE MAHKEME GELİŞMELERİ

Duruşmada, sanık Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun tanık olarak dinlendi. Erol Uygun, “Ümit ile Sema arkadaşlardı. Biz Sema’yı yaptığı işten dolayı istemiyorduk. Ümit bizden vazgeçti, gitti onu tercih etti. Sonra üzerinden zaman geçti, ‘İstemiyorum Sema’yı, ayrılacağım’ dedi. Annemin gönlünü aldı, annemlerin evine gitti. Sabah haberimiz oldu olaydan, sonra cenazeye gittik. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik,” dedi.

Mahkeme başkanının, “İntihara teşvik ettiği veya eziyet ettiğine ilişkin bir bilgin var mı,” sorusuna ise Erol Uygun, “Bilgim yok,” yanıtını verdi. Esen ailesinin avukatları, tanıkların ifadelerindeki çelişkileri gerekçe göstererek olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Ancak mahkeme, avukatların bu talebini reddetti ve duruşmayı 26 Eylül’e erteledi.