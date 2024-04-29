Ümraniye TEM Otoyolu’nda hafif ticari araç alev alev yandı

TEM Otoyolu Üsküdar istikametinde seyir halinde ilerleyen hafif ticari araçta çıkan yangında, Ömer Kaygusuz'ın kontrolündeki 34 RC 7722 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde ilerlerken motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden araç sürücüsü Kaygusuz aracı emniyet şeridine doğru çekti. Kısa sürede yükselen alevler hafif ticari aracı sardı.
Çevredekileirn ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.