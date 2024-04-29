Ümraniye TEM Otoyolu’nda hafif ticari araç alev alev yandı

Kaynak: DHA
Ümraniye TEM Otoyolu’nda hafif ticari araç alev alev yandı
Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Üsküdar istikametinde seyir halinde ilerleyen hafif ticari araçta çıkan yangında, Ömer Kaygusuz'ın kontrolündeki 34 RC 7722 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde ilerlerken motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden araç sürücüsü Kaygusuz aracı emniyet şeridine doğru çekti. Kısa sürede yükselen alevler hafif ticari aracı sardı.

Çevredekileirn ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

istanbul-umraniye-tem-otoyolunda-hafif-46993-1.jpg

istanbul-umraniye-tem-otoyolunda-hafif-46993-6.jpg

Son Haberler
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı Video
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi Video
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi Video
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor Spor
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor
Medine'yi sel aldı Video
Medine'yi sel aldı
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu Yerel Haberler
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu Video
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu