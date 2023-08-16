Ümraniye’de 124 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ümraniye'de bir eve düzenlenen operasyonda 124 kilo uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Ümraniye’de 124 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ümraniye’de bir evde uyuşturucu tespit edildi.

Belirlenen ikamet adresine 10 Ağustos’ta operasyon düzenlendi, baskında A.G. ve A.M. adlı 2 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

124 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu ikamet adresi ve şahısların araçlarına yönelik yapılan aramalarda 4 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 120 kilo sıvı metamfetamin, 37 kilo aseton ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 2 şüpheli de ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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