Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun korkutan yangın

Kaynak: İHA
Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun korkutan yangın

Ümraniye'de bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, saat 03.30'da İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun market kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve marketin ikinci katına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

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İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun korkutan yangın
Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun korkutan yangın