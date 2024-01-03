Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. 1 kişi silahla yaralandı

Ümraniye'nin Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana gelen olayda, İddiaya göre, olaydan önce E.Ö. (16) ile kuzenleri, daha öncesinde kendileriyle yaşıt birkaç çocuk ile tartışma yaşadı. 1 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde E.Ö. ile kuzenleri marketin önünde dururken bir araçtan inen iki 2 şüpheli gençlerin yanına geldi. Şüpheliler, E.Ö. ile beraberindeki kuzenlerine sözlü ve fiziksel olarak saldırmaya ve silahla ateş etmeye başladı.

SİLAHLA VURULARAK YARALANDI

E.Ö.'nün kaçtığı sırada şüphelilerden biri sırtına doğru vurdu. Darp sırasında silahın ateş almasıyla E.Ö. olay yerinde yaralandı. İki kişi olay yerine geldikleri araç ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan E.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise olay yerinden koşarak kaçtı.

ARACINI TARTIŞTIĞI ÜZERİNE SÜRDÜ



İki grup arasında yaşanan tartışma ve küfürleşme esnasında yakındaki tekel bayine alkol almak için gelen bir şüpheli, kendisine küfredildiğini düşünerek grupla tartışmaya başladı. Yaşanan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bunun üzerine grupla kavga eden şüpheli, otomobiline binerek aracı caddedekilerin üzerine sürdü. Bu sırada aracı durdurmaya çalışan bir şahıs, kaputun üzerine atladı. Geri manevra yaparken trafik levhasına çarpan otomobil, olay yerinde hızla kaçtı. Kendini aracın üzerine atan şahıs yerde sürüklendi.

Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Aracı gençlerin üzerine süren şahıs ve silahla ateş eden bir kişi gözaltına alındı.