Ümraniye'de 'dur' ihtarına uymadı polise çarparak metrelerce sürükledi

Polisi yerde sürükledi

"Dur" ihtarına uymadı, polisi çarpıp, dehşet saçtı. Polis memuru metrelerce sürüklenirken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. .



İstanbul Ümraniye'deki olan, Cemil Meriç Mahallesi'nde yaşandı. Denetim yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurup, arama yapmak istedi. Ancak sürücü gaza basıp, kaçtı. Bu sırada şahısın kaçmasını engellemek isteyen polis memuru metrelerce sürüklendi. Yaralanan polis memuru olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis memurunun metrelerce sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisler, şimdi meslekdaşlarına çarpıp, kaçan sürücüyü yakalamaya çalışıyor.



Olayı gören mahalle sakinlerinden Faruk Can, "Ses nedeniyle dışarıya çıktık. Memur beyin yerde yattığını gördük. Daha sonra ekipler de geldi. Arabaya müdahale ederken memur beyi benim aracıma çarpıp düşürmeye çalışmış. Memur bey yaralı, hastaneye kaldırıldı" dedi.