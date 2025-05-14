Ümraniye’de gecekondu yangını! Bitişikteki binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Yangında binada mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YANGIN GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNDE BAŞLADI

Yangın, saat 23.45 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Münasip Sokak’ta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek hemen yanındaki apartmana ve garajda bulunan otomobile sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

MAHALLELİ PANİKLE SOKAĞA ÇIKTI

Yangın nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar panik yaşayarak sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle bitişikte bulunan apartmanda mahsur kalan kişiler, itfaiye merdiveniyle bulundukları yerden tahliye edildi.

GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında tamamen yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.