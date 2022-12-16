﻿Ümraniye'de hafif ticari araca çarpan cip devrildi. Kaza anı kamerada

Ümraniye'de hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilen cipteki 2 kişi yaralandı.
Tavukçuyolu Caddesi'nde, Necati A. idaresindeki 34 FJB 080 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.
Kazada cip sürücüsü Necati A. ile yanında bulunan Gülsevim A. hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. (AA)
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