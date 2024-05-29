Ümraniye’de havaya ateş paniği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden yayılan silahla havaya ateş açma görüntüleri üzerine Ataşehir'de bir operasyon düzenledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, bu olayın Ümraniye'nin Şerifali Mahallesi'nde gerçekleştiği tespit edildi

Sosyal medya üzerinden bu görüntüleri paylaşan kişinin B.A. olduğu ve havaya ateş eden kişinin ise B.A.'nın kuzeni U.A. olduğu belirlendi.

Soruşturma sürecinde, olayda kullanılan kurusıkı tabancayla birlikte 28 Mayıs'ta Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheliler, "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi ve mahkeme tarafından serbest bırakıldı.