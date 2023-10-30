Ümraniye'de iki araç takla attı

Ümraniye'de alkollü sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritten gelen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da takla atarak durabildi.

KAYNAK: İHA
Ümraniye'de iki araç takla attı

Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul Ümraniye Huzur Mahallesi, Erenler Çıkışı Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre alkol alan Mert İ., 34 L 6685 plakalı aracı ile seyir halindeyken alkollün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritten ilerleyen Abdullah E.'nin kullandığı 33 BLE 70 plakalı araca vurdu.

aw064803-02.jpg

KAZADA 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Vurmanın etkisiyle iki araç da önce refüje vurup, ardından takla atarak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

aw064803-03.jpg

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Son Haberler
Polise alkollü araç kullanırken yakalandı. Sürücünün savunması 'bu kadar da olmaz' dedirtti Yaşam
Polise alkollü araç kullanırken yakalandı. Sürücünün savunması 'bu kadar da olmaz' dedirtti
ABD ile İsrail görüştü. Biden Netanyahu'dan 'derhal' diyerek talep etti Dünya
ABD ile İsrail görüştü. Biden Netanyahu'dan 'derhal' diyerek talep etti
Antalya'da saat 19.23'te 1923 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü selamladı Yaşam
Antalya'da saat 19.23'te 1923 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü selamladı
Ağaca çarpan minibüs devrildi Yaşam
Ağaca çarpan minibüs devrildi
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme. NATO süreci ve İsrail konuşuldu Gündem
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme. NATO süreci ve İsrail konuşuldu
Evden sarkan elektrik kablosundan akıma kapılan Yağmur, öldü Yaşam
Evden sarkan elektrik kablosundan akıma kapılan Yağmur, öldü