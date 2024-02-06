Ümraniye'de mum imalathanesinde yangın

Olay, saat 20.00 sularında Şerifali Mahallesi Başer Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı.

İddiaya göre, mum imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangınla ilgili konuşan Gökçen Göllüce, "Ben iş yeri sahibiyim. İtfaiye müdahale etmiş şu an içeride bir can kaybı yok. Zaten kimse yoktu. Şu an itfaiyenin incelemelerinin sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.