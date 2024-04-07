Ümraniye'de peş peşe otobüs yangınları

Kaynak: İHA
Ümraniye'de peş peşe otobüs yangınları
İstanbul Ümraniye'de sabahın erken saatlerinde birbirine yakın mekanlarda peş peşe otobüs yangınları meydana geldi. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale geldi. İki yangında da ölen ya da yaralanan olmadı.


İstanbul’da art arda meydana gelen yangınların İlki Dudullu terminalinde oldu. Motor kısmında yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı. Bunun üzerine otobüs hızlıca tahliye edilirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangın sonrasında ise otobüs kullanılamaz hele geldi.

Diğer otobüs yangını TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. Görgü tanıklarına göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüsün olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılması ile TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.

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