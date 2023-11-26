Ümraniye’de polise çarpıp kaçan sürücü kamerada

Ümraniye'de daha önce kaza yapılan caddede kontrollü araç geçişini sağlayan polis ekiplerine hafif ticari araç vurup kaçtı. Bir polis memuru ağır şekilde yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Ümraniye’de polise çarpıp kaçan sürücü kamerada

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Küçüksu Caddesi üzerinde iddiaya göre, kontrollü geçişin sağlanması için denetim yapan polis ekiplerine Sefa A.'nın kullandığı 59 PN 356 plakalı araç hızlı bir şekilde vurup kaçtı.

Aracın kaçtığını gören diğer polis memurları kaçan aracın arkasından ateş ederek durdurmaya çalıştı. Olayda bir polis memuru ağır şekilde yaralandı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri ağır yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ise polis memurunun dur ikazı yaptığı aracın hızla gelip polise çarptığı anlar görülmekte.

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