Ümraniye’de takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

Ümraniye’de hızlı giden bir otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Ümraniye’de takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hız nedeniyle kontrolden çıktı

Olay, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 BCF 699 plakalı otomobil, hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce refüje vurdu ardından takla atarak durabildi.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracı kullanan sürücünün kaçtığını duyunca olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Görgü tanığı konuştu

Görgü tanığı Hüseyin Güner isimli vatandaş, “Kaza yapan kaldırıma çarptı ve takla attı. Sesi duyunca ambulansa haber verdik. Adam içindeydi ama direkt kaçtı. Adam ya sarhoştu ya da başka bir şey kullanmıştı ön frene basmış ve takla atmış” dedi.

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