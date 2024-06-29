Ümraniye'de trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Ümraniye'de trafik kazası: 3 yaralı

Ümraniye'de gece meydana gelen bir trafik kazası, üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

TEM Otoyolu Çakmak Mevkii'nde, Edirne yönünde ilerleyen bir otomobil, iddialara göre sollama manevrası yaparken direksiyon kontrolünü kaybetti ve önünde seyreden minibüse arkadan çarptı. Saat 02.45 civarında gerçekleşen bu kaza sonucunda, otomobilde bulunan dört kişiden üçü yaralanırken, bir kişi kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastaneye sevk etti. Polis, güvenlik tedbirleri alarak trafik akışını düzenlerken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya sebep olan otomobil sürücüsünün, olay yerine bir yakınını çağırarak sürücü olarak göstermeye çalıştığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Her iki şahıs da polis tarafından gözaltına alındı.

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