Ümraniye'de yılın ilk trafik kavgası kanlı bitti 1'i ağır 2 yaralı

Ümraniye'nin Ümraniye Site Mahallesi'nde meydana gelen olayda İddiaya göre, bir otomobilin cadde üzerinde hızla ilerlediğini gören Engin Boz ve Ali Boz kardeşler, otomobilde bulunan kişileri hızlı araç kullandıkları için uyardı. Otomobilde bulunan kişiler, ile iki kardeş arasında tartışma yaşanmaya başladı. Kısa sürede yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce otomobilde bulunan kişiler, Engin ve Ali Boz kardeşlere kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Engin ve Ali Boz yaralandı. Saldırıya karışan kişiler ise otomobille olay yerinden uzaklaştı.



Olay anında orada bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların hedefi olan Engin ve Ali Boz'u ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan iki kardeşten birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerinin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

KURŞUN YAĞDIRAN KİŞİLER TEKRAR OLAY YERİNE GELDİ



Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürerken, iki kardeşe kurşun yağdıran kişiler olayda kullandıkları otomobille tekrar iki kardeşe kurşun yağdırdıkları yere geldi. Polis ekiplerinin fark etmesi üzerine, otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri ekip otosu ile kovaladı.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR



Polisin takibinden kurtulan şüphelilerin kullandığı araç, olayın olduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta park halinde bulundu. Polis ekipleri, saldırıya karışan kişileri yakalamak için inceleme başlattı.