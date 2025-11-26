Olay, saat 1300 sıralarında Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobil sürücüsüyle, hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Cadde üzerindeki trafik ışıklarına gelen hafif ticari aracın sürücüsü, otomobilin önünü kesti. Bunun üzerine otomobildeki kadın sürücü, yaşanan tartışmayı ve hafif ticari araç sürücüsünün önünü kestiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Aracından inen sürücü, otomobile yaklaşarak görüntüleri silmesini istedi. İkili bir süre tartıştıktan sonra ticari araç sürücü kullandığı hafif ticari araca bindi. Ancak yoldan çekilmedi. Yolun açılmayacağını anlayan otomobil sürücüsü ise şeridini değiştirerek yoluna devam etti.