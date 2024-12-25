Ümraniye'deki patlama evin duvarını yıktı

Olay, saat 01.30 sıralarında Ümraniye'nin İstiklal Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, binadaki bir dairede bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle dairenin duvarı yıkılırken, olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

BİNADA HASAR, CADDEYE PARÇALAR DÜŞTÜ

Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak binayı tahliye etti. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülürken, patlama nedeniyle binadaki bazı parçalar caddeye fırladı. Ekiplerin çalışmasının ardından olay yerinden ayrılındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI EVİN SAKİNİ OLAYI ANLATTI

Patlamanın meydana geldiği binanın sakinlerinden Raziye Altuntaş, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Kombi patladı herhalde. Bizim mutfağın kapıları, hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk. Sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binadayız, 5 numarada oturuyoruz. Patlayan evin karşısı zaten. Ambulans geldi. Gereği yapıldı. Sağ olsunlar Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin.”