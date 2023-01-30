Ümraniyespor'dan transfer: Kayode kiralandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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