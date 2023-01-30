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Ümraniyespor'dan transfer: Kayode kiralandı

HangiKredi Ümraniyespor, Shakhtar Donetsk'ten Larry Kayode'yi kiraladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 20:40
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Ümraniyespor Shaktar Donetsk'ten Kayode'yi kiraladı

Ümraniyespor'dan transfer: Kayode kiralandı
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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