Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Süper Lig'de Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarihe geçti.
Ümraniyespor galibiyetiyle serisini 14 maça çıkaran Galatasaray'da Okan Buruk, kulüp tarihinde en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör oldu.
Galatasaray söz konusu seride ligde 11, Türkiye Kupası'nda ise 3 maç kazandı.
İşte o maçlar;
-4-0 Giresunspor
-2-1 Antalyaspor
-2-1 Alanyaspor
-4-0 Hatayspor
-3-0 Fenerbahçe
-2-1 Ankaragücü
-2-1 Sivasspor
-2-1 İstanbulspor
-1-0 Keçiörengücü
-7-0 Başakşehir
-2-1 Ofspor
-2-1 Beşiktaş
-2-0 Fatih Karagümrük
-3-2 Ümraniyespor
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