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Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor galibiyeti ile birlikte tarihe geçti.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 22:45
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Ümraniyespor'u yenen Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti
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Süper Lig'de Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarihe geçti.

Ümraniyespor galibiyetiyle serisini 14 maça çıkaran Galatasaray'da Okan Buruk, kulüp tarihinde en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör oldu.

Galatasaray söz konusu seride ligde 11, Türkiye Kupası'nda ise 3 maç kazandı.

İşte o maçlar;

-4-0 Giresunspor
-2-1 Antalyaspor
-2-1 Alanyaspor
-4-0 Hatayspor
-3-0 Fenerbahçe
-2-1 Ankaragücü
-2-1 Sivasspor
-2-1 İstanbulspor
-1-0 Keçiörengücü
-7-0 Başakşehir
-2-1 Ofspor
-2-1 Beşiktaş
-2-0 Fatih Karagümrük
-3-2 Ümraniyespor

 

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