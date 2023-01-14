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İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. Annesi ve babası ile birlikte Umre'ye gitmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi ve babası ile birlikte geçtiğimiz gün Umre'ye gitti. İmamoğlu ile Umre'de karşılaşan bir vatandaş, fotoğraf çektirerek "Yatsı namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevver'de karşılaştık" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 01:13
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Umre'ye giden İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi

İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. Annesi ve babası ile birlikte Umre'ye gitmişti
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Umre'ye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Umre'de karşılaşan bir vatandaş, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

Söz konusu fotoğrafta, "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevver'de karşılaştık" ifadeleri yer aldı.

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İmamoğlu'nun, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu’yla birlikte ziyareti gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

Öte yandan İmamoğlu'nun ihrama girdiği de görüldü.

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