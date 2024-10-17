Umut Akyürek’in zor anları! Kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı

Ünlü Şarkıcı Umut Akyürek, yasaklı madde kullandığını açıkladı. Ünlü isim kızının psikolojik sorunları olduğu, kriz geçirdiği için bilinçsiz davranışları nedeniyle ne yaptığını bilmez halde olduğunu söyledi.

KENDİSİNE BIÇAKLA SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Umut Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirdi. Kızının eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söyledi. Akyürek, ihbarda bulunduğu polisin eve gelip kızına dil döktüğünü kanunen başka bir şey yapamadıklarını ifade etti.

Habertürk'ün haberine göre Umut Akyürek, kızının reşit olmasından dolayı tedavi görmesi için kendi rızasının olması gerektiğini belirterek bu konuda mahkeme kararını beklediklerini söyledi.