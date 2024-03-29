Umut Eken PFDK sevklerini açıkladı. Ortalık karıştı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gözü kulağı PFDK sevklerinde.
Gazeteci Umut Eken iki takıma çıkacak cezaları açıklarken sosyal medya adeta karıştı.
Umut Eken'in twitter paylaşımında Fenerbahçeli futbolcuların alacakları cezalar Sarı Lacivertli taraftarları kızdırdı.
Fenerbahçeliler Umut Eken'in paylaşımının altına yüzlerce tepki mesajı attı.
İŞTE UMUT EKEN'İN O PAYLAŞIMI:
Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye çıkacak muhtemel cezalar:
Trabzonspor'a 5 maç
Egemen Korkmaz'a 3 ay
Fenerbahçe'ye yüklü para cezası
Oosterwolde'ye 3 maç
Batshuayi'ye 1 maç
Osayi'ye 1 maç
İrfancan Eğribayat'a 1 maç
Furkan Onur Akyüz'e 1 maç
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