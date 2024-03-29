Umut Eken PFDK sevklerini açıkladı. Ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Umut Eken PFDK sevklerini açıkladı. Ortalık karıştı
Spor dünyası Trabzon'da yaşanan skandal sonrası TFF'nin vereceği cezalara kilitlendi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gözü kulağı PFDK sevklerinde.

Gazeteci Umut Eken iki takıma çıkacak cezaları açıklarken sosyal medya adeta karıştı.

Umut Eken'in twitter paylaşımında Fenerbahçeli futbolcuların alacakları cezalar Sarı Lacivertli taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçeliler Umut Eken'in paylaşımının altına yüzlerce tepki mesajı attı.

İŞTE UMUT EKEN'İN O PAYLAŞIMI:

Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye çıkacak muhtemel cezalar:

Trabzonspor'a 5 maç

Egemen Korkmaz'a 3 ay

Fenerbahçe'ye yüklü para cezası

Oosterwolde'ye 3 maç

Batshuayi'ye 1 maç

Osayi'ye 1 maç

İrfancan Eğribayat'a 1 maç

Furkan Onur Akyüz'e 1 maç

ekran-alintisi-001.jpg

İlgili Haberler
TFF ligden çekilirse Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyecek
TFF'den Fenerbahçe'ye çök özel teklif
Fenerbahçe Galatasaray derbisine taraftar yasağı geldi
Fenerbahçe'nin çekilme kararını Şenes Erzik açıkladı
Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması
Fatih Altaylı Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşmaları açıkladı. Ligden çekilme ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.
Son Haberler
SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz. Dikkat Ekonomi
SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz. Dikkat
Meksika'da kan donduran olay: Kocasıyla birlikte komşusunun 8 yaşındaki kızını kaçırıp öldürdü! Video
Meksika'da kan donduran olay: Kocasıyla birlikte komşusunun 8 yaşındaki kızını kaçırıp öldürdü!
Ali Tezel en düşük emekli maaşı 13 bin 200 lira olacak dedi Ekonomi
Ali Tezel en düşük emekli maaşı 13 bin 200 lira olacak dedi
Galatasaray maçına Ali Şansalan atandı Spor
Galatasaray maçına Ali Şansalan atandı
Efsane sol bek Beşiktaş'a geri döndü. Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Efsane sol bek Beşiktaş'a geri döndü. Gürel Yurttaş açıkladı
YSK Başkanından seçim açıklaması Gündem
YSK Başkanından seçim açıklaması
SPK’dan halka arzlarla ilgili yeni karar Ekonomi
SPK’dan halka arzlarla ilgili yeni karar