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Ayça Ayşin Turan o iddia hakkında ilk kez konuştu. Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddia edilmişti

Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ve Umut Evirgen'le anılan Ayça Ayşin Turan, ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, aşk iddialarına cevap verdi. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:07
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Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddia edilmişti! Ayça Ayşin Turan'dan cevap geldi

Ayça Ayşin Turan o iddia hakkında ilk kez konuştu. Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddia edilmişti
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Oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ve Umut Evirgen'le anılan Ayça Ayşin Turan, ilk kez konuştu.

Turan, hakkında çıkan aşk haberleri sorulunca, “Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri nede zamanı. Bunca acı varken bu saçma şeyleri konuşmayalım” diyerek soruları yanıtsız bırakıp aracına yöneldi.

Ayça Ayşin Turan, muhabirlerin ilişki hakkında bilgi almak için ısrarlı soruları karşısında, "Yok öyle bir şey" yanıtını vererek aracına bindi. Ünlü oyuncu, "Umut Bey film çekecekmiş, sizi de başrolde düşünüyormuş" sözlerine ise, “Arkadaşlar gerçekten hayatımda kimse yok. Olsa saklayacağım bir durumda yok. Ben bunları konuşmayı zaten sevmiyorum” diyerek aracına bindi ve oradan ayrıldı.
 

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