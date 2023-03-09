Ayça Ayşin Turan o iddia hakkında ilk kez konuştu. Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddia edilmişti

Oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ve Umut Evirgen'le anılan Ayça Ayşin Turan, ilk kez konuştu.

Turan, hakkında çıkan aşk haberleri sorulunca, “Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri nede zamanı. Bunca acı varken bu saçma şeyleri konuşmayalım” diyerek soruları yanıtsız bırakıp aracına yöneldi.

Ayça Ayşin Turan, muhabirlerin ilişki hakkında bilgi almak için ısrarlı soruları karşısında, "Yok öyle bir şey" yanıtını vererek aracına bindi. Ünlü oyuncu, "Umut Bey film çekecekmiş, sizi de başrolde düşünüyormuş" sözlerine ise, “Arkadaşlar gerçekten hayatımda kimse yok. Olsa saklayacağım bir durumda yok. Ben bunları konuşmayı zaten sevmiyorum” diyerek aracına bindi ve oradan ayrıldı.

