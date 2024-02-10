Umut Nayir Kargümrük maçında sakatlanmıştı. Hocası son durumunu açıkladı

Pendikspor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer ettiği Umut Nayir, yeni kariyerine fırtına gibi girmişti. 6 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu bugün oynanan Karagümrük karşılaşmasında sakatlanmıştı. 20. dakikada yerini Kappel'e bırakan Umut'un son durumunu hocası Ivo Vieira açıkladı.

Viera, "Umarım çabucak geri döner. Bugün kulübede 3 defans, 2 genç oyuncu vardı. Önümüzdeki hafta umarım böyle bir şey olmaz. Transfer dönemi de kapandı. Umarım Umut da Trabzonspor maçı öncesinde döner" dedi.

Ivo Vieira, karşılaşma ile ilgili de şunları söyledi: "Kazanmak için bir şey yaptığımızı söylememem. Rakip ise kazanmak için net şeyler yaptı. Bizim için iyi bir gün olmadı."