Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

İlk yarıyı konuk ekip Beşiktaş, 21. dakiada Wilfred Ndidi'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

45 dakikada daha etkili bir oyun sergileyen ve yüzde 70 topa sahip olma oranı yakalayan Konyaspor, pozisyonlardan sonuç alamadı.

Konyaspor'un santrfor Umut Nayir ilk yarıda yüzde 100 pas isabetiyle oynadu. Nayir'in verdiği 10 pasın 10'u da isabetli oldu.

32 yaşındaki oyuncu 2024-2025 sezonunun başında Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer olmuştu.

Yeşil beyazlı formayla 47 maça çıkan Umut Nayir, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.