Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Siyah beyazlı takım, 21. dakikada Wilfred Ndidi'nin kafa vuruşuyla attığı golle üstünlüğü yakaladı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Sezon başında İngiltere'nin Leicester City'den transfer edilen Ndidi, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda 2 maça, Süper Lig'de 6 karşılaşmada görev yapan Nijeryalı oyuncu, 1 asist yapmıştı.

Bu gol aynı zamanda Ndidi'nin 6 yıl sonra kaydettiği ilk kafa golü oldu. Ndidi son olarak 18 Ağustos 2016'da Leicester City'nin Chelsea'ya konuk olduğu maçta kafa vuruşuyla ağları havalandırmıştı.

Chelsea 7. dakikada Mason Mount'un golüyle öne geçmiş, 66. dakikada Ndidi skoru eşitlemiş ve takımını yenilgiden kurtarmıştı.