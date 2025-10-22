Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yaptı.

Konyaspor maça Deniz Ertaş, Yhon, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jin-ho, Mücahit İbrahimoğlu, Pedrinho, Bardhi, Muleka ve Umut Nayir ilk 11'iyle başladı.

Statü gereği 6 oyuncusunda yoksun olan Beşiktaş ise sahaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfired Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Milot Rashica, Devrim Şahin ve Tammy Abraham ile çıktı.

Konyaspor baskılı oynasa da Beşiktaş, 21. dakikada Wilfred Ndidi ve 73. dakikada Abraham'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Beşiktaş, lider Galatasaray'la puan farkını 9'a düşürdü. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

SON YILLARIN EN DÜŞÜK TOPA SAHİP OLMA ORANI

Topa sahip olma oranında Konyaspor'ın yüzde 71 üstünlüğü vardı. Beşiktaş, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/2015 sezonundan beri en düşük topa sahip olma yüzdesinde kalmasına karşın sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, Konya'da bu sezon en az isabetli pas verdiği (161), orta yaptığı (6), şut çektiği (9) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (11) Süper Lig maçını oynadı.

MERT İLK KEZ KULÜBEDE

Teknik Direktör Sergen Yalçın bir süredir performansı nedeniyle eleştirilen ve kaptanlık görevinden alınan kaleci Mert Günok'a ilk 11'de yer vermedi.

Günok, bu sezon yalnızca sakatlığı nedeniyle UEFA Konferans Ligi play-off turundaki FC Lausanne-Sport maçında oynamamıştı. Ersin Destanoğlu ise bu sezon ilk kez Süper Lig'de görev aldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahasındaki Jackson Muleka şutunu çekti, top üstten dışarı gitti.

7. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasındaki Adli Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

KONYASPOR YÜKLENDİ, GOLÜ BEŞİKTAŞ ATTI

İlk 20 dakika Konyaspor'un baskılı oyunuyla geçti. Ev sahibi ekip bu bölümde 5 köşe vuruşu kullandı.

Beşiktaş, 21. dakikada Wilfred Ndidi'nin golüyle öne geçti. Sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kale sahasında iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 0-1

İKİ ŞIK HAREKET

38. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sağda Jin-ho'nun ortasında Umut Nayir gelişine vurdu, kaleci Ersin Destanoğlu şık bir kurtarışa imza attı.

41. dakikada Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta, barajdaki Abraham'a da çarpan top az farkla dışarı gitti.

Maçtaki ilk sarı kart, 43. dakikada rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından Konyaspor'dan Jackson Muleka'ya çıktı.

İlk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde tamamlandı. Konyaspor ilk devrede, topa sahip olma oranında yüzde 70'e yüzde 30 üstünlük sağladı.

İkinci yarı Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.

Beşiktaş, 58. dakikada iki oyuncu değişikliği yaptı. Rafa Silva ve Devrim Şahin kenara gelirken, Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna girdi.

65. dakikada Konyaspor'dan Pedrinho'nun ceza sahası dışından şutunda top farklı şekilde dışarı gitti. Aynı dakikada Konyasporlu Melih İbrahimoğlu'nun yerine Muhammet Tunahan Taşçı oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, 66. dakikada gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan ara pasta soldan ceza sahasına giren Rıdvan Yılmaz'ın ortasında Tammy Abraham vuruşunu kaptı, kaleci Deniz Ertaş topu çıkardı. Dönen topu Orkun Kökçü tamamlamak isterken, Konyaspor savunması araya girdi.

73. dakikada Abraham'ın golüyle Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Savunmanın arkasına atılan uzun pası kontrol etmek için kalesini terek eden Deniz Ertaş, top elinden kaçırınca Tammy Abraham araya girdi. Meşin yuvarlağı kapan Abraham, topu boş kaleye gönderdi: 0-2

Konyaspor 79. dakikada bir değişiklik daha yaptı. Jin-ho yerini Marius Stefanescu'ya bıraktı.

Konyaspor 81. dakikada gole yaklaştı. Tunahan Taşçı'nın ortasında arka direkte topa bekletmeden vuran Bardhi'nin şutunda top az farkla dışarı gitti.

85. dakikada Tammy Abraham topu ağlara gönderdi fakat pozisyonın başında elle müdahale olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

İKİ TAKIM ARASINDA 49. RANDEVU

Beşiktaş ve Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya geldi.

Önceki 48 maçın 27'sini siyah beyazlı takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı. Taraflar, 14 karşılaşmada üstünlük kuramadı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor 44 gol kaydetti.

Kara Kartal, Konya'ya konuk olduğu 24 lig maçında 9 galibiyet elde etti. Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle tamamlanırken ev sahibi, 5 müsabakadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.