Umut ne demek? Umut isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Umut son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Umut ne demek? Umut isminin anlamı nedir?

Umut ne demek? Umut isminin anlamı nedir?

Umut adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Umut isminin anlamını araştırıyor. Peki, Umut ne demek? Umut isminin anlamı nedir?

UMUT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Umut ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir şeyin gerçekleşmesi ihtimâlinin verdiği ferahlatıcı duygu, ummaktan doğan ferahlık, ümit.

- Bu duyguyu uyandıran kimse veya şey.

UMUT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Umut ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Umut adını koymak caizdir.

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