Un ihracatında yıl sonu hedefi

Kaynak: AA
Un ihracatında yıl sonu hedefi

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan, yılın ilk 6 ayında 1 milyon 800 bin ton ihracat gerçekleştirerek yüzde 15 artış yakaladıklarını ifade ederek, "Yıl sonunda 1,5 milyar doların üzerine çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), hububat alımlarını sürdürdüğü belirtildi.

Buğdayda 21 Haziran'da başlayan ithalat yasağının 15 Ekim'e kadar süreceği aktarılan açıklamada, TMO tarafından buğday ithalat yasağının, üreticilerin menfaatini korumaya ilişkin bir tedbir olduğuna işaret edildiği aktarıldı.

Tezcan, ithalat kısıtlamasıyla üreticilerin elindeki ürünün daha fazla değerlendirilmesinin de önünün açıldığını böylelikle yerli buğdayı, yerli sanayide işlenmiş olduğunu söyledi.

TMO, 2023’te 13,5 milyon ton buğday satın almıştı, 2024’te yoğun şekilde alım yapmayı sürdürdüğünü ve ayrıca ithalat kısıtlamasıyla beraber sanayicilerin de daha fazla alım gerçekleştireceğini öngördüklerini söyledi.

un1.jpg

Öne Çıkanlar
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Son Haberler
İYİ Parti'den CHP'ye bir transfer daha Gündem
İYİ Parti'den CHP'ye bir transfer daha
CHP'nin Can Atalay hamlesine MHP'den cevap Gündem
CHP'nin Can Atalay hamlesine MHP'den cevap
Ehliyet sınavını geçen eşine davullu zurnalı sürpriz Yaşam
Ehliyet sınavını geçen eşine davullu zurnalı sürpriz
Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza Yerel Haberler
Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
Kendall Kipp Türkiye'yi sallamaya geliyor. VakıfBank'ın yeni transferi gümbür gümbür Spor
Kendall Kipp Türkiye'yi sallamaya geliyor. VakıfBank'ın yeni transferi gümbür gümbür
Bursa'da karaya vuran ölü yunus paniği Yerel Haberler
Bursa'da karaya vuran ölü yunus paniği
Rahatlığın böylesi. 21 yıl hapis cezası vardı araçla gezerken yakalandı Gündem
Rahatlığın böylesi. 21 yıl hapis cezası vardı araçla gezerken yakalandı