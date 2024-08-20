Un ihracatında yıl sonu hedefi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), hububat alımlarını sürdürdüğü belirtildi.

Buğdayda 21 Haziran'da başlayan ithalat yasağının 15 Ekim'e kadar süreceği aktarılan açıklamada, TMO tarafından buğday ithalat yasağının, üreticilerin menfaatini korumaya ilişkin bir tedbir olduğuna işaret edildiği aktarıldı.

Tezcan, ithalat kısıtlamasıyla üreticilerin elindeki ürünün daha fazla değerlendirilmesinin de önünün açıldığını böylelikle yerli buğdayı, yerli sanayide işlenmiş olduğunu söyledi.

TMO, 2023’te 13,5 milyon ton buğday satın almıştı, 2024’te yoğun şekilde alım yapmayı sürdürdüğünü ve ayrıca ithalat kısıtlamasıyla beraber sanayicilerin de daha fazla alım gerçekleştireceğini öngördüklerini söyledi.