Un sektöründen 4 milyon tonluk ihracat hedefi

Un sektörü hedef büyüktü. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, buğday hasadının erken başladığını ifade ederek, hedeflerini sıraladı.

Verimli bir sezon beklediklerini belirten Tezcan, bu sene geçen yıl ulaşılan 22 milyon tonluk rekor buğday üretim miktarına yaklaşacaklarını ve un ihracatının da 4 Milyon ton bandını zorlamasını hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığının dahilde işleme rejiminde sınırlandırmaya gideceğine ilişkin haberlerin ihracatçıları endişelendirdiğini belirten Tezcan, bu durumun sektörün rekabet sorunu yaşamasına yol açabileceğini kaydetti.