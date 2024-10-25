Unda böcek ilacı çıktı markası açıklandı. Beyin ve sinir sistemine zarar veriyor

Schani nohut unu geri çağrıldı, çünkü üründe beyne zarar verebilecek Chlorpyrifos böcek ilacı bulundu. Tüketiciler ürünleri iade edebilir veya para iadesi alabilir.

Global Foods Trading GmbH, 23 Ekim'de Schani – Gram Flour Pure Besan nohut unu ürününü geri çağrıldığını duyurdu. Ürün, beyne zarar verebilecek Chlorpyrifos böcek ilacı içermesi nedeniyle tüketicilerden iade edilmeleri isteniyor. Tüketicilere, bu ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiği bildirildi.

Alman Federal Gıda Güvenliği Ajansı, Chlorpyrifos'un insan sağlığı için potansiyel tehlikeler barındırdığını vurguladı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bu maddenin genotoksik etkileri ve sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkileri hakkında endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda, Chlorpyrifos’un 2020’den beri Avrupa Birliği'nde yasaklı olduğu belirtildi.

Geri çağrılan ürünün ayrıntıları şu şekildedir: Schani – Gram Flour Pure Besan, son kullanma tarihi Şubat 2025 olan ve B.No.KIE 019 parti numarasına sahip 1 kg ve 2 kg paketlerde bulunmaktadır. Etkilenen bölgeler arasında Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen ve Saksonya-Anhalt yer almaktadır.

Global Foods Trading GmbH, yalnızca belirtilen parti numarasına sahip ürünlerin geri çağrıldığını açıkladı. Diğer partiler güvenli bir şekilde tüketilebilir. Tüketicilerin, geri çağırma duyurusunu ciddiye almaları ve bu ürünü kullanmamaları önemlidir. Şikayet durumunda, satın aldıkları markete başvurarak ürünü fiş ile iade edebilirler.

Tüketicilerin, geri çağrılan ürünü iade etmeleri durumunda, sorunsuz bir ürünle değiştirme veya para iadesi alma hakları vardır. Bu süreç, tüketicilerin sağlığını koruma adına kritik bir adımdır. Dolayısıyla, zararlı maddeler içeren ürünlerden kaçınmak için dikkatli olunması gerekmektedir.