UNICEF, Zimbabve'ye takdirlerini iletti

Zimbabve hükümeti, bir yıldan fazla süredir salgınla mücadele ettikten sonra, 28 gündür yeni kolera vakası görülmemesinin ardından geçen hafta Salı günü kolera salgınının resmen sona erdiğini duyurdu.

Perşembe günü yapılan açıklamada, "UNICEF, Zimbabve Hükümetini salgına yanıt verme ve salgını sona erdirme konusundaki liderliği ve kararlı eylemleri için takdir ediyor. Salgının sonunu kutlarken, UNICEF, ortaklarını ve hükümeti topluluklarda temiz suya ve iyi hijyen uygulamalarına erişimi teşvik etme konusunda desteklemeye kararlıdır" denildi.

Salgın sırasında UNICEF ve ortakları, Zimbabve hükümetine acil sağlık malzemeleri, kolera aşılama kampanyaları için teknik ve operasyonel destek ve risk altındaki topluluklara kritik su, sanitasyon ve hijyen malzemeleri sağladı.

UNICEF ayrıca tedavi merkezlerinde vaka yönetimi, gözetim ve enfeksiyon kontrolü konusunda sağlık çalışanlarının eğitilmesini kolaylaştırdı.

Açıklamada ayrıca "Kolera salgını resmen sona ermişken UNICEF, temiz suya erişimi güçlendirmek ve yeni kolera vakalarını önlemek için temel müdahaleler olarak önleyici davranışları teşvik etmek amacıyla su, sanitasyon ve hijyen programları ile sosyal ve davranış değişikliği girişimleri aracılığıyla hükümete destek vermeye devam edecektir" denildi.

UNICEF'e göre Zimbabve'deki kolera salgını 34.550 vakaya ve 700'den fazla doğrulanmış veya şüpheli ölüme neden oldu.