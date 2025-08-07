United yılın transferini yaptı! Osimhen'den pahalı forvet

Kaynak: Haber Merkezi
United yılın transferini yaptı! Osimhen'den pahalı forvet

RB Leipzig'in Sloven forveti Benjamin Sesko'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden Manchester United, 76,6 milyon bonservis ve 8,5 milyon bonus karşılığında transferi bitirdi.

Teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Premier Lig devi Manchester United yeni forvetine kavuştu.

Kırmızı şeytanlar 22 yaşındaki Sloven forvet Benjamin Sesko için RB Leipzig ile 76,5 milyon euro bonservis, 8,5 milyon bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Sesko ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı.

sesko1.jpg

Manchester United'ın, 1,95'lik forveti bu gece şehre getirmesi, cuma günü sağlık kontrolünden geçirmesi, cumartesi günü de Old Trafford'da tanıtması bekleniyor.

Geçen sezon RB Leipzig formasıyla 45 maça çıkan Sesko 21 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

Son Haberler
Türkiye'den gönderilen fıstıklarda kanser riski! Sınırdan geri çevrildi
Türkiye'den gönderilen fıstıklarda kanser riski! Sınırdan geri çevrildi
Fenerbahçe'den sermaye artırımı başvurusu!
Fenerbahçe'den sermaye artırımı başvurusu!
İzleniyorsunuz! Bu haklara dikkat edin
İzleniyorsunuz! Bu haklara dikkat edin
Taklit ve tağşiş gıdalar mercek altına alındı
Taklit ve tağşiş gıdalar mercek altına alındı
Partey yeni takımını seçti
Partey yeni takımını seçti