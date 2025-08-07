United yılın transferini yaptı! Osimhen'den pahalı forvet

Teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Premier Lig devi Manchester United yeni forvetine kavuştu.

Kırmızı şeytanlar 22 yaşındaki Sloven forvet Benjamin Sesko için RB Leipzig ile 76,5 milyon euro bonservis, 8,5 milyon bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Sesko ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Manchester United'ın, 1,95'lik forveti bu gece şehre getirmesi, cuma günü sağlık kontrolünden geçirmesi, cumartesi günü de Old Trafford'da tanıtması bekleniyor.

Geçen sezon RB Leipzig formasıyla 45 maça çıkan Sesko 21 gol atıp 6 da asist yapmıştı.