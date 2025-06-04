Unity'de beklenmedik ayrılık

Unity’nin Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi Steve Collins, göreve başlamasından yalnızca altı ay sonra istifa etti. Bu ani gelişmeyi TechCrunch adlı teknoloji haber portalına değerlendiren Unity sözcüsü, Collins’in kendi kararıyla görevini bıraktığını ifade etti. Daha önce mobil oyun devi King'de CTO olarak görev yapan Collins, Candy Crush gibi popüler oyunların teknoloji mimarisinde önemli rol üstlenmişti.

Unity tarafından yapılan açıklamada “Steve Collins’in kişisel nedenlerle şirketten ayrılma kararı aldığı doğrudur. Katkıları için minnettarız. Dönüşüm sürecimizde, dünya standartlarındaki teknoloji ekibimizin stratejimizi ileriye taşıyacağına güveniyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son yıllarda ciddi iç krizlerle gündeme gelen Unity, 2023 sonbaharında duyurduğu yeni fiyatlandırma modeliyle geliştiricilerin tepkisini çekmişti. Tepkiler sonrası bazı kararlar geri alınsa da dönemin CEO’su John Riccitiello istifa etmişti. Ardından gelen toplu işten çıkarma dalgası ile 1800 çalışanla yollar ayrılmıştı. Bu gelişmeler, şirketin itibarını zedelemiş ve oyun geliştiricileriyle ilişkilerinde güven kaybına yol açmıştı.

Collins’in ayrılığı doğrudan bu krizlerle bağlantılı olmasa da, yeni bir yönetim değişikliği şirket içi dengeleri yeniden sarsabilir.