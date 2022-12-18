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Üniversite değil sanki ‘akraba kulübü’! Liyakat bunun neresinde

Batman Üniversitesi’nde yönetici konumundaki isimlerinin akrabalarının üniversitenin çeşitli birimlerine atandığı ortaya çıktı. Daha önce de usulsüz atamalarla gündeme gelen üniversitedeki durumla ilgili CHP’li milletvekilleri soru önergeleri vermişti.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 08:53
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Üniversite değil sanki ‘akraba kulübü’! Liyakat bunun neresinde

Üniversite değil sanki ‘akraba kulübü’! Liyakat bunun neresinde
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Usulsüz atamalarla daha önce gündeme gelen Batman Üniversitesi’nin akademik kadrosundaki akrabalık ilişkileri dikkat çekiyor. Üniversitede yönetici konumunda bulunan isimlerin akrabalarının üniversitenin çeşitli kademelerinde yer alması “liyakat” sorununu gündeme getirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre, kardeşlerin ve kuzenlerin üniversitelerin çeşitli kademelerinde yer bulduğu tablodaki isimler ise şöyle:

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na öğretim görevlisi olarak ataması yapılan A.N.T., rektör danışmanı Dr. öğretim üyesi M.R.T.’nin kuzeni; elektrik ve otomasyon bölümüne öğretim görevlisi olan E.E., İslami ilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. E.F.E’nin kuzeni; giyim, ayakkabı ve deri bölümü tekstil teknolojisi programı Dr. öğretim üyesi M.Ş.A. teknik eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. H.A.’nın kardeşi; merkez laboratuvar uygulama ve araştırma merkezinde öğretim üyesi olan K.K. ise sosyal bilimler meslek yüksek okulu müdürü Doç. Dr. F.K.’nin kardeşi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Söz konusu üniversite daha önce birçok kez usülsüz atama iddialarıyla gündeme gelmişti. Batman Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. İdris Demir hakkında şubat ayında, görev süresi bir yılı dolmadan akrabalarının ve yakınlarının üniversitede kadro almasını sağladığı iddia edilmiş, kız kardeşi Hatice Demir’in “Gıda işletmesi/gıda teknolojisi” bölümü için açılan öğretim elemanı kadrosuna alınması ve kadro ilanında belirtilen şartı sağlayan tek kişinin Hatice Demir olması, Demir’e özel kadro ilanı açıldığı yorumlarına neden olmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi hazırlanmıştı.

Batman Üniversitesi Merkez Kampusu’nda öğrencilerin ders çalıştığı okuma salonunun Bilal Erdoğan’ın yönettiği TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) tahsis edildiği iddia edilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konuyu Meclis gündemine taşırken Demir, iddiaları reddetmişti.

 

 

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vatandaş
18.12.2022 09:09
recep ivedik filmleri izlenme rekorları kırıyor. toplumun hali bu işte. avrupanın 50 sene gerisindeyiz hatta yüz sene. nükleer enerji santralini dahi kendimiz yapamıyoruz.  
 
misafir
18.12.2022 09:06
türkiyenin ilk onda üniversitesi var mı? ilk yüzde kaç tane? ilk beş yüzde kaç tane?Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İşte türkiyenin hali.  
 
Rıza
18.12.2022 09:04
Üniversite değil tabi. Bunun gibi üniversite taklidi yapan bir sürü betondan bina var memlekette...  
 
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