Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Üniversite kaydı için gerekli belgeler neler?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS için son aşama olan kayıt dönemine girildi. YKS tercih sonuçlarının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler e-kayıt yaptırması gerek. Üniversite kayıt hakkı kazanan öğrenciler üniversite e-kayıt ekranı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Üniversite kaydı için gerekli belgeler neler?

Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Üniversite kaydı için gerekli belgeler neler?

Üniversite sınavı YKS’nin tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci başladı. Üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerin e-kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Peki, üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Üniversite kaydı için gerekli belgeler neler?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, üniversite e-kayıt detaylarını araştırmaya başladı. Adaylar 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasından kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

28 Ağustos 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan üniversite elektronik kayıtlar E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmaya hak sahibi olan adaylar için açık olacak. Pek çok üniversitenin kullandığı elektronik kayıt için hak sahibi adayların E-Devlet'te Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) başlığı altında yer alan Üniversite kayıt bölümüne girip işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NEREDEN YAPILIR?

Üniversite E-Kayıt ekranı için adayların internet üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile E-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekmekte. E-Devlet sistemine giriş yapan adaylar sistem içinde Üniversite E-Kayıt aramasını yaparak üniversite e-kayıt ekranına ulaşabilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

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