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Üniversite hastanesinde büyük skandal! Hastanenin ilaçları başka hastaneye satıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde büyük skandal ortaya çıktı. Hastanenin eczanesinde bulunan kırmızı reçeteli ilaçların kayıp olduğu öğrenildi. Eczanede çalışan bir personelin rektörlüğe verdiği dilekçeye göre eczanedeki ilaçlar başka hastaneye satılıyor. Üniversite yönetimi olayla ilgili savcılığa başvuruda bulundu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 17:15
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Üniversite hastanesinde büyük skandal! Hastanenin ilaçları başka hastaneye satıldı

Üniversite hastanesinde büyük skandal! Hastanenin ilaçları başka hastaneye satıldı
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 'narkotik ilaç' olarak da bilinen kırmızı reçeteli ilaçların kaybolduğu ihbar edildi. Hastane eczanesinde çalışan Y.K. isimli personel, durumu bir mektup ile bildirdi. Başhekimliğe verdiği dilekçede Y.K., eczanede başka usulsüzlüklerin de yapıldığını öne sürdü.

'İMHA OLMUŞ EN AZ 2 KAMYON VE İLAÇ VAR'

Eczane sorumlularını uyardığını, bu nedenle kendisine mobbing uygulandığını belirten Y.K., dilekçesinde şu iddialarda bulundu:

"Eczacılardan H.A. ve G.A. yıllardır yasal olmayan işler yapıyor. 'Yapmam' dediğim için de bana mobbing uygulanıyor. Depodaki ilaç ve serumların miatlarının dolmasına 3 ay kala firmalar ile görüşülüp, değişim talebinde bulunması gerekirken görüşmüyorlar. Firmaya miadı geçtikten 2 ya da 3 ay sona dönüş yapılıyor. 3 ay öncesinden yazı yazılmadığı için firmalar kabul etmiyor. Bu ilaçlar kimse görmeden F.K.'ye imha ettiriliyor. Gözümle gördüğüm, imha olmuş en az 2 kamyon ilaç ve serum var. 'Bunları neden imha ediyorsunuz?' dediğimde ise 'Seni ilgilendirmez' cevabını alıyoruz."

'HASTANENİN İLAÇLARI BAŞKA HASTANEYE SATILIYOR'

Y.K., hastaneye ilaç veren bir ecza deposunun da usulsüzlüklerde yer aldığı iddiasında bulunduğu dilekçesinde, "B. Ecza Deposu'ndan ilaçlar gelmeden faturalar giriliyor. Bu ilaçlar; 2, 3 ve 4 ay içerisinde parça parça geliyor. Ayrıca B. Ecza Deposu'na ilaç veriyorlar. Bu ilaçlar, miada gönderilmiş gibi gösteriliyor. Ayrıca B. Ecza Deposu İlaç Takip Sistemi (İTS) bizim üzerime olan ilaçları, başka hastanelere satıyor. Aradan 1-2 ya da 3 ay geçtikten sonra ilaçları getiriyorlar. Ama ilaç takip sistemi bize kayıtlı değil" ifadelerini kullandı.

'DEFTERLER İLE ADETLER KONTROL EDİN'

Hastanenin eczanesinde 200 narkotik ilacın eksik olduğunu da kaydeden Y.K., şunları kaydetti:

"1'inci kat eczanede narkotik defterleri ile bölümlere narkotik ilaçlar veriliyor. Oradan öğrendiğime göre; narkotik defterlerinde hastanın adına 1 ya da 2 adet yazılan ilaçlar artırılıyor ama artırılan adet verilmiyor. Narkotik defterleri ile sisteme düşülen adetler kontrol edilirse; her şey ortaya çıkacaktır. Kahramanmaraş G. isimli marketten 2017-2018'den bu zamana kadar alınan çinko oksit, boraks sitrik asit, kalsiyum laktat, salisilik asit, sodyum benzoat ve mentol kristalin stok hareketlerinin kontrol edilmesini istiyorum. Bu ürünler; eczane deposundan farklı sistemdeki farklı depolara transfer edilmiştir. Bu depoların kontrolü H.A. ve G.A.'dadır."

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Y.K.'nin iddiaları sonrası idari soruşturma başlatılıp, eczanede inceleme yapıldı. İlk incelemede çoğunluğu narkotik olmak üzere birçok ilacın yerinde olmadığı tespit edildi. Baş eczacı G.A.'nın görev yeri değiştirildi, depo sorumlusu eczacı H.A., eczane çalışanı K.S. ile ihbarda bulunan Y.K. açığa alındı.

Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da idari soruşturma başlatıldığını ve eczanede sayım yaptırdıklarını söyledi.

Konunun takipçisi olacağını kaydeden Prof. Dr. Yasım, "Üniversite hastanemizde bazı ilaçların kaybolduğu hakkında söylentiler vardı, bunlar bize de geldi. Bunun üzerine eczanede sayım yaptırdık. Özellikle narkotikler ağırlıklı olmak üzere bazı ilaçların olmadığını gördük. Bunun üzerine 3 kişiyi açığa aldık, 1 kişinin de görev yeri değiştirildi. Konu hakkında idari soruşturmayı başlattık. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunduk, adli tahkikata devam ediyorlar" dedi.

 

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