Üniversite hastanesinde sahte belgeyle organ nakli yapmak istedi

Olay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun süredir görev yapan organ nakil koordinatörü bir hekimin başka özel hastaneye geçmesiyle ortaya çıktı. Hastaneden yaptığı ameliyatlara ilişkin belge ve raporları almak isteyen Doç. Dr. E.M.Y. yaptığı nakillere ilişkin raporlardan kendi isminin çıkarılıp E.B.C. isimli doktorun adının yazılı olduğunu görünce durumdan şüphelendi ve olayı CİMER'e iletip Savcılık ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'ne şikayet etti.

Şikayet üzerine, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2022 yılında hastanenin HBYS'sine (Hastane Bilgi Sistemi Yönetimi) girerek, 23 hastanın ameliyatına kendisi de katılmış gibi ismini raporlara girip, böbrek nakli faaliyet izin belgesi almak amacıyla verileri değiştirdiği belirlenen doktor E.B.C.'ye ADÜ Rektörlüğü tarafından men-i muhakeme ile kınama cezası verilip dosya kapatıldı. Ancak Doç. Dr. E.M.Y. olayın kapatılmaması gerektiğini belirterek Danıştay'a başvurarak olayın incelenmesini istedi. Danıştay 1. Dairesi oy birliği ile ADÜ Rektörlüğü'nün verdiği men-i muhakeme kararını bozarak olayın mahkemeye sevk edilmesine karar verdi.

Bunun üzerine Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2024/14 esas sayısı ile açılan davada taraflar dinlenip şikayetçi olan doktor ile sanık doktorun ifadeleri alındı. İfadelerinde şikayetçi olan Doç. Dr. E.M.Y. üniversite hastanesinde 23 ayrı organ nakil raporunda yapılan değişiklikle Sağlık Bakanlığının da yanıltılıp usulsüz belge alındığını ileri sürerken, değişikliği kamu yararı adına yaptığını ileri süren diğer doktor E.B.C. ise bu kapsamda 24 karaciğer, 12 böbrek nakli yaptığını dile getirdi.

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/1111 nolu kararında yaptığı organ nakil ameliyatlarının mevzuata uygun olması amacıyla raporlarda değişiklik yaptığını ve bunu da kamu yararı gözeterek yaptığını belirten hekime 10 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Doktorun yargılama ve posta gideri olarak bin 740 TL para cezası ile avukat ücreti ödemesine karar verildi.

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Öte yandan, olay ilk ortaya çıktığında men-i muhakeme kararı veren ADÜ Rektörlüğü, duruşmaya gönderdiği avukat ile halen organ nakil mesul müdürü olarak görevini sürdüren E.B.C.'ye verilen 10 ay hapis cezasının onanıp kararın istinafa açık bırakılmamasını talep etti.