Üniversite inşaatı cinayet mahalline döndü

Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde inşaatı süren binanın 5'inci katından düşen işçi Hamdi Satılmış (40), ağır yaralandı. İşçi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Satışmış'ın ölümü ile bu inşaatta hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Olay, 10 Nisan Perşembe günü meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde 5 katlı binanın inşaatında çalışan Hamdi Satılmış, dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan işçinin çalışma arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Hamdi Satılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Satılmış'ın cenazesi memleketi Ordu'nun Aybastı İlçesi'ne gönderildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Hamdi Satılmış, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Üniversitede devam eden inşaatlar sırasında daha önce de 2 işçinin düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.