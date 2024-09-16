Üniversite kantininde uyuşturucu ticareti. 1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli şahısların ikametlerinde ve işletmekte oldukları Fırat Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Meslek Yüksek Okulu kantininde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucu 6 parça halinde 29,86 gram metamfetamin maddesi, 1,48 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 19 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinden sonra "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden birine adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli ise tutuklandı.