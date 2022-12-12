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Üniversite mezunu gençler işsizlikten temizlik görevlisi olmak için yarışıyor. 82 bin kişi başvurdu

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı temizlik görevlisi ilanına rekor başvuru geldi. Türkiye İş Kurumu üzerinden açılan ilana Şanlıurfa ve Adıyaman’da 82 bin kişi başvurdu. Başvuranların 13 bininin üniversite mezunu olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 17:24
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Üniversite mezunu gençler temizlik görevlisi olmak için yarışıyor

Üniversite mezunu gençler işsizlikten temizlik görevlisi olmak için yarışıyor. 82 bin kişi başvurdu
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İşsizliğin, yoksulluğun kol gezdiği Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu üzerinden açtığı ilana yüz binler başvurdu. Şanlıurfa ve Adıyaman’da TÜİK’in tozpembe istatistikleri alt-üst oldu. Konuyu araştıran TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına yaklaşık 13 bini üniversite mezunu olmak üzere 82 binden fazla yurttaşın başvuru yaptığını tespit etti.

Bilimsel Konularda Yarışması Gereken Üniversite Mezunu Gençler Temizlik Kadrosu İçin Yarışıyor

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı temizlik görevlisi alımına yapılan rekor başvuru sayılarını açıklayan CHP’li Tutdere, “Derinleşen ekonomik kriz, zamlar, hayat pahalılığı ülkemizde milyonlarca vatandaşımızın canını yakmaya, gençlerimizin hayallerini yıkmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında işsizlik ve yoksulluk kol gezerken iktidar bu acı tabloyu görmezden geliyor, yazlık-kışlık saraylarında şatafatına şatafat katmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın Adıyaman ve Şanlıurfa’da İş Kur aracılığıyla yapacağı sınırlı sayıdaki temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına başvuru yapanların neredeyse 13 bini üniversite mezunu. Bilimsel konularda yarışması gereken üniversite mezunları temizlik ve güvenlik görevlisi olabilmek için yarışıyor. Bu ayıp ekonomiyi yönetemeyen, ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP’nin ayıbıdır. Bu ayıba son vermek de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN MUTFAĞINDA ET YERİNE DERT KAYNIYOR

Başvuru sayılarını değerlendiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman ve Şanlıurfa’da toplamda 230 temizlik görevlisi kadrosuna 72 bin 853 kişi, 146 kişilik Güvenlik Görevlisi Kadrosuna ise 8 bin 372 kişi başvurmuş. Temizlik ve Güvenlik Görevlisi olmak için başvuru yapan ve umutla kura sonuçlarını bekleyen toplam kişi sayısı 82 bin 712 iken işe başlayabilecek kişi sayısı 376. Yani Şanlıurfa ve Adıyaman’da toplam sayıları birçok ülkenin nüfusundan fazla olan işsizler ordusu ya göç edecek ya da umutla başka bir ilan açılması için bekleyecek. Bu sayılar bölgedeki işsizliğin, yokluğun ve yoksulluğun tablosunun ne kadar içler acısı bir halde olduğunu gözler önüne sermektedir. Üniversite mezunu gençler iş bulamıyor, babalar eve çocukları uyuduktan sonra gidiyor. Vatandaşın mutfağında artık et yerine dert kaynıyor.  Bir yanda işsizlik azaldı diye gerçeklerle bağdaşmayan veriler açıklayan TÜİK, bir yanda temizlik veya güvenlik görevlisi olabilmek için umutla bekleyen on binlerce yurttaş. Ne yazık ki üniversite mezunu işsizler, evine ekmek götüremeyen anne-babalar, iş bulamadığı için intihar eden yurttaşlar AKP iktidarı döneminde ülkemizin en acı gerçeği haline geldi. AKP iktidarı, haktan ve gerçek hayattan kopuk siyasetiyle gündemi ne kadar değiştirmeye çalışırsa çalışsın yurttaşlarımızın tek gündemi işsizlik ve yoksulluk.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Başvuruların illere ve meslek gruplarına göre dağılımı şu şekilde:

 

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Gerçeklik ve Algı
12.12.2022 17:30
İşsizliğe ve fakirliğe mahkum edilmiş insanlar bunun farkında değiller ama uçtuklarına ikna edilmişler.  
 
Hayaldi Gerçek Oldu
12.12.2022 17:29
Üniversite mezuniyet töreninde birisi "üniversiteden mezun olunca hemen iş mi bulabileceksiniz" gibisinden laflar etmişti, gerçi Türk halkının unutma süresi 23 gün olarak tescillenmişti.  
 
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