‘Okumazsan seni sanayiye veririm’ denilen çocukların ne durumda oldukları ortaya çıktı

Türkiye’de son 20 yılda birçok kurum itibar kaybetmiş durumda. Bunların başında ise üniversiteler geliyor. Bugün üniversitelerin çoğu bilimsel araştırma yapmayan, topluma yeni bir şeyler sunamayan kurumlar durumunda.

‘Her ile bir üniversite’ sloganı ile mevcut iktidar son yıllarda her köşede üniversite açıldı, bölüm kontenjanları inanılmayacak kadar artırıldı. Devlet ve vakıf olmak üzere toplamda 208 üniversite bulunuyor. Üniversitelerde eğitim gören öğrenci sayısı ise 8 milyonu aşmış durumda.

HER 3 İŞSİZDEN BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Her yıl milyonlarca mezun veren üniversiteler, gençlerin iş bulabilmesinde ise aynı başarıyı gösteremiyor. Bundan 20 yıl önce yaklaşık 9 işsizden biri, 10 yıl önce ise 5 işsizden birini üniversite mezunları oluştururken, TÜİK’in açıkladığı son veriler artık her 3 işsizden birinin üniversite diplomalı olduğunu gösteriyor.

Açılan yeni üniversiteler ve artan mezun sayısı paralelinde, yüksek öğrenimli çalışma çağındaki nüfus, işgücü ve işsiz sayısı son on yılda ikiye katlanmış durumda.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunlarının işsizlik oranı, ilkokul mezunlarının işsizlik oranından daha yüksek. 20-64 yaş arası nüfusta Türkiye’de üniversite mezunlarının işsizlik oranı %13 seviyesinde. İlköğretim veya daha düşük seviyede eğitime sahip olanlarda ise işsizlik oranı %12 ile bu oranın altında. Avrupa’da ise durum tam tersi. Avrupa Birliği ülkelerinde 2019 yılı ortalamasına göre üniversite mezunlarında işsizlik oranı %4 seviyesinde. Bu oran, ilköğretim mezunlarındaysa %13 civarında olduğu görülüyor.

ÜNİVERSİTELİYE İŞ BULMAK HAYAL

Üniversite mezunu gençlerin en büyük problemi mezuniyet sonrası iş bulamamak. Gençler mezun olduktan sonra üniversitede okudukları yılları adeta kayıp olarak görüyorlar. Bir sosyal medya kullanıcısı ise tüm bu yazılanları özetler nitelikte paylaştığı mesajda;

‘’Okumazsan seni sanayiye veririm diyerek sanayiye verilen çocuklar büyüdü işe, ev sahibi oldu. Okuyanlar iş arıyor ev hayal. Her köşe başında üniversite var, kamyonla mezun veriyorlar. Eve bir usta çağırsan 10 güne gelmiyor. Bu işte çok büyük bir yanlışlık var’’ şeklinde eleştirilerde bulundu.

CHP’Lİ VEKİL MECLİSTE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu TBMM’de yaptığı konuşmada bu durumu gündeme getirerek;

‘’2000 yılında yüzde 13 olan genç işsizlik, bugün yüzde 24 seviyesine geldi. İşsiz üniversite mezunu oranı işsiz ilkokul mezunu oranından daha fazla. ‘Mutsuzum' diyen gençlerin oranı AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılında 7,8 bugün ise yüzde 20 oldu.

Bu ülkede gençler işsiz, yoksul, baskı altında ve özgür değiller. Üniversite eğitimi o kadar niteliksiz ki gençler diplomalarına uygun iş bile bulamıyor, ülkeden gitmek istiyorlar çünkü mutsuzlar. Saraya göre ise işsizlik yok, iş beğenmeyen genç var. Saraya göre cebinde akıllı telefon olan herkes zengin; işsizliği, yoksulluğu, gençler abartıyor. Saraya göre beyin göçü de yok, gezmeye gidiyorlar.

Bu ülkede 2000 yılında yüzde 13 olan genç işsizlik oranı bugün yüzde 24'e çıktı. İşsiz üniversite mezunu oranı, işsiz ilkokul mezunu oranından daha fazla… ‘Mutsuzum' diyen genç oranı 2003'te yüzde 7,8, bugün ise yüzde 20 oldu. Ama iktidarın umurunda değil. Çünkü sarayın duvarları kalın, pencereleri yüksek. Gençler sayenizde yazmaktan, konuşmaktan ve neredeyse yaşamaktan korkar oldu’’ şeklinde konuşmuştu.